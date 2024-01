La segnalazione choc da Cerretti: "Uomo nudo in mezzo alla strada" ll fatto è avvenuto in pieno giorno

SANTA MARIA A MONTE

All’improvviso, l’uomo nudo sulla strada alle porte di Cerretti. Siamo nella zona di via Bindone, all’altezza del bivio con via Pozzo. Di lì a poche decine di metri la via Bindone diventa via Cerretti e porta alla frazione collinare di Santa Maria a Monte. E’ lunedì pomeriggio e scattano numerose segnalazioni. "C’è un uomo nudo che sta camminando lungo la strada", "no, ha solo un perizoma ed è vestito come un trans", "ha le parti intime in vista". Le telefonate sono diverse e pare che qualcuno sia anxche riuscito a fotografare l’uomo. La foto, secondo quanto siamo riusciti a sapere, sarebbe in mano alle forze dell’ordine e sono in corso accertamenti.

I primi a intervenire in via Bindone sono stati gli agenti della polizia municipale di Santa Maria a Monte che hanno cercato l’uomo nudo anche nelle strade laterali e a ridosso della boscaglia, ma non hanno trovato nessuno. E’ probabile che l’insolito personaggio, che ha deciso di rendere alternativo un pomeriggio a ridosso di Cerretti, sia salito in qualche auto e con quella si sia dileguato. E’ stata informata anche la sindaca Manuela Del Grande che conferma di essere venuta a conoscenza del fatto, ma di non aver visto l’uomo nudo sulla strada in via Bindone.

E’ la stessa Del Grande a rendere noto che, oltre alla polizia municipale, della vicenda sono stati informati anche i carabinieri che se ne stanno occupando. E’ chiaro che la "visione" rischia di rimanere isolata. O, meglio, se l’uomo nudo non si paleserà più sarà molto difficile poterlo identificare. Intanto è riuscito a far parlare di se. E, chissà, forse era proprio questo che voleva.

gabriele nuti