La scuola e gli scenari futuri: "Resti opportunità per tutti"

E’ una posizione netta quella del Pd sanminiatese sulla scuola: "Non ci deve essere discriminazione nel garantire e favorire l’istruzione. Attualmente in Toscana, per tutte le famiglie con reddito non superiore a 35 mila euro, i nidi sono gratis; dal prossimo anno educativo la soglia Isee per accedere al bonus nidi gratis regionale salirà a 40mila Euro". "La scuola deve essere accogliente e deve tornare ad essere un’opportunità per tutti – la posizione Dem – . Il governo ha aggiunto la parola “merito” al nome di ministero dell’Istruzione , il merito potrà essere valutato alla conclusione del percorso di studio e non all’inizio, quando potrebbe influire il livello sociale di appartenenza".

"In Toscana il nostro governo ha previsto l’accorpamento di 24 istituti scolastici in 3 anni a partire dal 2023, di cui 14 per l’anno scolastico 2025-2026 – conclude la nota – Con l’accorpamento il numero degli alunni aumenta, in alcuni casi raddoppia, in questo modo si mortifica e si rende meno efficace il lavoro degli insegnanti".