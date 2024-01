"La luce di Gesù nel buio della storia"

Il vescovo Giovanni Paccosi, nell’omelia per l’ultima messa del 2023 e Te Deum di ringraziamento ha parlato di "una luce che ci fa lieti e che ci rimette in cammino, quella di Gesù in cui vediamo la misericordia del Padre" in mezzo alla notte della storia. "Il 2023 per la nostra comunità diocesana è stato l’anno del Giubileo, nel quale mi sono trovato a iniziare il mio ministero di vescovo – abncora le parole di monsignor Paccosi – Che gratitudine nel vedere la vitalità della fede, la forza della speranza, la concretezza della carità che anima la nostra Chiesa di San Miniato".

"Il meglio deve ancora venire – ha concluso il Vescovo Giovanni – Noi siamo sicuri che Cristo vuol mostrare a noi e al mondo, tra le nubi e l’oscurità, tra i dolori e le tristezze che sappiamo non mancheranno, che la nostra benedizione è la sua Misericordia, la sua grazia".