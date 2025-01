La città piange Adriana Banella, indimenticata insegnante di lettere

Una donna speciale. Di grande cultura, raffinata, elegante, rivoluzionaria, anche. Sempre avanti. Adriana Banella, venuta a marcare ieri a 81 anni, è stata questo e molto altro. E’ stata la professoressa attenta e affettuosa di centinaia di alunni, passati davanti alla sua cattedra nei tanti anni di insegnamento di lettere alla scuola media di San Miniato. La professoressa Banella era originaria di Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, ed era arrivata in Toscana per gli spostamenti del padre, maresciallo dei carabinieri. E qui ci fu l’incontro con l’architetto Lanfranco Benvenuti, prematuramente scomparso nel 1989 – un professionista di grande talento – che divenne suo marito. La professoressa Banella è stata inoltre particolarmente attiva nell’Accademia degli Euteleti, di cui era socia ordinaria e dove aveva ricoperto a lungo, e con passione, la carica di segretario. Le esequie saranno celebrate stamani alle 10 nella chiesa di San Domenico.

C. B.