Keu, bufera politica. Accuse da destra e sinistra: "Basta con gli annunci"

Da destra a sinistra il caso Keu al Green Park di Pontedera continua a far discutere. Ieri mattina Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e membro VIII Commissione ambiente si è recata sul luogo dove ancora giace il materiale inquinante sotto dei teli bianchi di protezione. "I siti contaminati al momento sono 13 – dice Mazzetti – ma potrebbero essercene altri, fino a 60, disseminati nel territorio regionale".

Al sopralluogo hanno partecipato anche Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra a Pontedera, Lorenzo Paladini, coordinatore provinciale di Forza Italia e Francesca Morelli, capolista di Forza Italia a Pontedera. "Al netto che deve essere, come da recente sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato quella del Tar, la proprietà a pagare per le bonifiche – rimarca Mazzetti – mi aspetto che il Comune e la Regione si impegnino maggiormente. Solo un cambio alla guida del Comune sarà una garanzia, per quanto posso fare proseguirò con atti e iniziative legislative e parlamentari, con la Commissione ambiente e con il Ministero. È prioritario che le bonifiche procedano velocemente perché qui vicino ci sono il Villaggio scolastico, il campo sportivo, un quartiere residenziale ‘Il giardino’ ed un impianto di depurazione delle acque. Il centrodestra deve anche costruire un sistema chiaro e poco costoso per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Ad ogni modo, mentre i vari esponenti Pd si sono smaterializzati, dopo lo scoppio del caso Keu, che vede tra gli indagati Giulia Deidda e Andrea Pieroni, noi siamo presenti e lavoriamo sia per le bonifiche sia per una gestione corretta dei rifiuti. Il Governo farà la sua parte". Nei giorni scorsi la società Green Park aveva assicurato che si sta procedendo secondo cronoprogramma e che si farà di tutto per accelerare i tempi di smaltimento.

"Continuiamo a vedere a mezzo stampa, una serie di rassicurazione generiche su come viene condotta la bonifica in area Green Park a Pontedera – dicono dal Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina di Pontedera – queste dichiarazioni di avvenuti sopralluoghi congiunti e di consegne di programmi non le riteniamo esaustive. Vorremmo conoscere in modo chiaro il piano di smaltimento di Pontedera e in quale discarica viene conferito il Keu attuando così una trasparente tracciabilità di tutta l’operazione. Il 1 giugno è prevista una manifestazione regionale dei movimenti che si occupano delle vicende legate al Keu e alle discariche, sarebbe auspicabile che per quella data venissero resi pubblici tutti i dati citati a mezzo stampa anche dal Comune di Pontedera".