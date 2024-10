Ispezione dei Nas a scuola: "Solo piccole carenze"

CASTELFRANCO

I carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) hanno effettuato controlli alla scuola Primaria di via Magenta a Castelfranco. Al sopralluogo ha preso parte anche il sindaco Fabio Mini insieme ai responsabili degli uffici comunali interessati. I rilievi si sono concentrati nei locali dove vengono sporzionati i cibi e nel refettorio. "I Nas hanno osservato alcune piccole carenze senza elevare sanzioni – si legge in una nota del Comune – Hanno verbalizzato alcune prescrizioni che verranno notificate alla Asl e al Comune per la risoluzione. Il controllo dei Nas non ha interessato né il cibo, né la preparazione dei pasti, né la qualità delle materie prime. A Castelfranco il servizio mensa è gestito dalla Camst. Da premettere che non tutte le prescrizioni indicate durante il controllo sono rivolte al comune".

Nel dettaglio sono stati riscontrati, nei locali spogliatoio e sporzionamento, alcuni punti, "piccole porzioni di muro nella parte bassa circa 30 centimetri complessivi, in cui l’intonaco si è distaccato dal muro". "Per risolvere questo problema gli uffici comunali hanno già individuato l’impresa che probabilmente riuscirà ad intervenire già questo fine settimana – precisa ancora il Comune di Castelfranco – Inoltre è stato rilevato che manca la zanzariera all’anta di una finestra e nell’altra anta è danneggiata. I militari hanno anche rilevato che il boiler per l’acqua sanitaria che serve questi locali al momento del sopralluogo non era funzionante, ma su questo è anche stato dimostrato tramite i verbali interni che Camst si era già attivata per risolvere il problema che è stato sistemato nella giornata di ieri". Infine nelle osservazioni i militari hanno notato che sulle finestre del refettorio erano erano presenti alcune ragnatele. "Alla fine non sono emerse cose gravi o significative – il commento del sindaco Fabio Mini – i militari ci hanno giustamente segnalato che ci sono degli interventi da fare che ci siamo già messi in moto per risolverli. Complessivamente la visita dei Nas mi ha fatto piacere, perché qui si parla della salute dei bambini e della loro alimentazione. Grazie a questa verifica dei carabinieri, ora abbiamo puntato l’attenzione su alcune aspetti che vanno migliorati e ci stiamo già lavorando. Nel giro di pochi giorni sistemeremo tutto".