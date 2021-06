Calcinaia (Pisa), 24 giugno 2021 - Paura a Calcinaia. Un'ambulanza della Misericordia di Montecalvoli si è scontrata con un'auto condotta da una mamma con a bordo anche i suoi due figli. Sei in tutto i feriti. Due volontari della Misericordia che erano sull'ambulanza sono gravi.

Uno in particolare è in prognosi riservata: si tratta di un cinquantottenne che è stato soccorso e intubato, quindi portato a Cisanello con l'elisoccorso Pegaso arrivato da Massa in codice rosso. Momenti di grande apprensione per i volontari stessi da parte delle Misericordie di tutta Italia. Ferite lievi per la donna e i due bambini: pur con grande spavento se la caveranno. Lo scontro è avvenuto tra via Vicarese e via del Marrucco.

L'ambulanza stava andando su un soccorso in codice giallo ma non aveva feriti a bordo. Il volontario grave era seduto accanto all'autista, mentre la volontaria era dietro. Ferito anche il guidatore dell'ambulanza. Oltre al volontario grave, anche gli altri cinque sono stati tutti portati a Cisanello dalle ambulanze della Croce Rossa di Uliveto Terme e della Misericordia di Buti. Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Calcinaia che ha effettuato i rilievi, mentre i carabinieri hanno dato supporto per la chiusura del traffico. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cascina e Pontedera.

E l'Area Emergenza Nazionale Misericordie esprime su Facebook la sua vicinanza ai volontari

"Stiamo vivendo momenti di apprensione - si legge - dopo che un ambulanza della nostra Misericordia di Montecalvoli è rimasta coinvolta in un brutto incidente. I tre volontari che stavano intervenendo su un emergenza sono stati tutti e tre trasportati in ospedale e le condizioni di uno di loro sono preoccupanti. Il Movimento si stringe intorno a loro e ai confratelli di Montecalvoli".