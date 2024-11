Il tartufo, la festa e le polemiche: "Va tutto bene ed è un successo"

Criticità e lacune organizzative, secondo Forza Italia in questa edizione della mostra mercato del tartufo, l’evento principe dell’anno sanminiatese. Ma il Comune non ci sta e attacca."Le critiche mosse da Forza Italia sono strumentali e fondate su informazioni sommarie e imprecise, che non corrispondono alla realtà della situazione – dicono il Simone Giglioli e l’assessora al turismo Azzurra Bonaccorsi –. Per quanto riguarda la polizia municipale nei weekend della mostra, vengono regolarmente impiegate tre unità al mattino e tre al pomeriggio, come previsto, il fatto che ci sia una trattativa sindacale in corso non significa che siano stati attivati scioperi - spiega -. Per quanto riguarda i bagnmoi, possiamo dire con grande soddisfazione che non ci sono state lamentele in tal senso, perché, con la Fondazione San Miniato Promozione, abbiamo lavorato per incrementare il numero di bagni chimici Sebach, fino al limite massimo consentito".

"Inoltre è stata riattivata la convenzione con la Fondazione per la riapertura (dalle 8 alle 20) del bagno sotto ai loggiati, garantendo pulizie costanti mattina e sera con due squadre – sottolineano i due amministratiri –: una dedicata ai bagni chimici e un’altra per il resto dei bagni, e in aggiunta abbiamo messo a disposizione anche i bagni degli edifici pubblici".

Forza Italia attacca anche sulla sporcizia della pavimentazione di piazza del Popolo, rifatta pochi mesi fa. "La pavimentazione della piazza, che ad oggi appare compromessa da macchie d’olio, verrà pulita al termine della manifestazione - spiegano gli amministratori -. La Fondazione San Miniato Promozione ha siglato un accordo con la Nuova Kros, la ditta proprietaria delle tensostrutture che, in fase di smontaggio, dovrà provvedere a lasciare la piazza come l’abbiamo consegnata; dopodiché sarà effettuata una pulizia dell’area dato che, vista anche la grande affluenza, immaginavamo che potesse accadere - e concludono -. Purtroppo dobbiamo constatare che durante la commissione consiliare svolta con il cda di San Miniato Promozione, i consiglieri di Forza Italia erano assenti; visto l’interesse maturato adesso verso questa manifestazione, avrebbero fatto meglio ad essere presenti, in modo da non scrivere inesattezze. La festa sta andando molto bene, con numeri di presenze che ci stanno davvero impressionando".