Il saluto di Lippi: "Onorato per il premio" a Pontedera

Riceverà il prestigioso riconoscimento sabato 7 ottobre, nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Era, ma Marcello Lippi, destinatario della seconda edizione del premio Alessandro Mazzinghi si è già distinto per la sua classe e gentilezza. Ieri infatti l’ex commissario tecnico della nazionale campione del mondo nel 2006 ha inviato un video alla famiglia del grande campione di boxe, scomparso nel 2020, per ringraziarla. "Poche parole per dirvi che sono onorato di ricevere il premio intitolato ad Alessandro Mazzinghi" dice Lippi nel video di 25 secondi, per poi proseguire: "Ho avuto il piacere di conoscerlo e di scambiare con lui qualche chiacchiera tra...campioni del mendo. Ci vedremo il 7 ottobre per rendere il giusto omaggio ad una grande persona e avrò modo di ringraziare la città di Pontedera per questo importante riconoscimento". Nell’albo del premio Mazzinghi, consegnato "ad un atleta o una personalità del mondo dello sport che si è particolarmente distinta per comportamenti virtuosi", è questa la motivazione, Lippi, 75 anni, succede a Mario Cipollini. L’ex tecnico e calciatore di Serie A (con Sampdoria e Pistoiese) è rimasto comunque legato alla città di Pontedera per aver allenato la squadra di calcio granata nella stagione 1985-86 di Serie C2. Era la sua prima avventura su una panchina professionistica, risultata poi alla base di una sfolgorante carriera che l’avrebbe lanciato sulle vette più alte anche a livello di club. Anche se il suo punto più elevato resta ovviamente il successo mondiale con la nazionale azzurra.

s.l.