Il premio Professionalità all’imprenditrice Fariello

Il Premio alla Professionalità del Rotary Club San Miniato è stato assegnato all’imprenditrice Elena Fariello. Il premio viene assegnato ogni anno ad un imprenditore, ad un artigiano, ad un commerciante, ad un professionista, ad un artista, ad un insegnante, ad un dipendente pubblico o privato, ad un associazione, ente, azienda, fondazione, istituto o a qualunque altra persona o soggetto che si sia particolarmente distinto per la qualità della propria attività. Ecco la motivazione letta dal presidente della Commissione Premio alla Professionalità, Giuliano Maffei: "Per aver creduto in un sogno ed in una intuizione generativa di un’avventura imprenditoriale originale che, superando le logiche limitative del commercio e del profitto, dal nulla, ha preso il via e messo a frutto il talento di quella giovanissima estetista, il cui sguardo coraggioso era già innovazione e futuro – si legge –. Per l’entusiasmo, la passione, l’amore, la professionalità e la determinazione con cui ha dato forma a quella visione di un Polo sensoriale per la bellezza, l’estetica e il benessere, che andasse ben oltre una dimensione fatta di superficiale apparenza e sapesse parlare alla mente e al cuore di ogni persona, aiutandola a riscoprire quella capacità di ritrovare se stessa e il suo ruolo nella società attraverso l’armonia profumata dei tempi lenti, emozionali e sensoriali". Presenti alla serata molti ospiti, ai soci e una nutrita rappresentanza del Rotaract.