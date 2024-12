Il podcast spopola su Spotify. Credit Agricole sale sul podio

Crédit Agricole Italia, in sinergia con Amundi, si è aggiudicata il prestigioso Premio Nazionale per l’Innovazione "Premio dei Premi", conferito annualmente alle eccellenze italiane che si distinguono per la capacità di coniugare innovazione, valore sociale e sviluppo economico. La premiazione si è svolta ieri a Roma alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, stakeholder e protagonisti del settore finanziario.

Il riconoscimento è stato assegnato al podcast "In Spiccioli - Le basi dell’educazione finanziaria", un progetto realizzato in collaborazione con l’editore italiano Will Media, che mira a offrire ai giovani strumenti chiari e accessibili per comprendere il mondo della finanza e affrontare con consapevolezza le proprie scelte economiche. "In Spiccioli" è un podcast pensato per avvicinare i giovani al mondo della finanza attraverso un linguaggio semplice, contenuti pratici e un approccio digitale moderno.

Il progetto affronta temi come la gestione responsabile del denaro, il risparmio e la pianificazione finanziaria, offrendo risposte concrete alle esigenze delle nuove generazioni. Il podcast ha infatti ottenuto oltre 44 mila ascolti ed è comparso nella top 20 Italiana dei migliori podcast su Spotify.