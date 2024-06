Il passaggio di consegne. Primo giorno da sindaco. Gasperini: "Pronto a imparare"

Alle 9.30 Gabriele Gasperini, nuovo sindaco di Ponsacco, ha varcato la soglia del palazzo di piazza Valli. Lo ha percorso in largo fino a raggiungere l’uscita posteriore che riversa su via Carducci guadagnando l’accesso al cortiletto interno. Ha svoltato a sinistra e varcato la sala del consiglio che insiste in un edificio attiguo. Ad attenderlo i dipendenti comunali e l’ormai ex sindaca Francesca Brogi. Gasperini, visibilmente emozionato, ha indossato la fascia tricolore riservando commosse parole. "Sono una persona umile – ha detto – e so che devo imparare tante cose. Ma sono a disposizione di tutti e ho grandi orecchie per ascoltarvi". Poi si è rivolto ai dipendenti: "Vi voglio conoscere personalmente e singolarmente, voglio capire che cosa avete da dirmi – continua Gasperini –. Nei mesi in cui ho frequentato gli uffici ho trovato sempre tanta disponibilità e gentilezza. Ve ne sono grato". Francesca Brogi ha tenuto quindi il suo ultimo discorso pubblico da sindaca: "Troverai – si è rivolta a Gasperini – un Comune virtuoso con un bilancio in ordine e una serie di opere pubbliche già ben avviate. Oltre al cantiere in piazza della Repubblica presto partirà anche il recupero del palazzo di piazza Valli ed è in corso un cantiere alla palestra delle scuole Giusti". "Partiranno – continua Brogi – anche una serie asfaltature e lavori ai marciapiedi per un milione e mezzo di euro. Sono alcune delle cose più importanti che sono già in itinere. Prenditi cura di tutto questo e della nostra comunità".

Adesso Gasperini dovrà costruire la sua squadra di Governo. Quattro assessori e un vicesindaco che non necessariamente saranno scelti nelle liste dei candidati in consiglio comunale. Samuele Ferretti pare favorito nella corsa a vicesindaco o, quanto meno, ad assessore al sociale. Difficile che entri in giunta Federico D’Anniballe. Mentre Chiara Calderani (della lista Ponsacco SiCura) potrebbe essere un nome spendibile per la presidenza del consiglio. Il consigliere più votato – sempre della lista civica Ponsacco SiCura – è il medico in pensione Massimo Baldacci: è fra i possibili nomi della squadra di governo. Nelle prossime ore vertici e riunioni dovranno tracciare una prima strada.