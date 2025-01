"Il parcheggio di Pancole va ampliato"

La questione parcheggi in centro alimenta il dibattito politico. La Lega attacca. "Poiché la questione parcheggi del capoluogo richiede soluzioni non ulteriormente procrastinabili, invece di perdere tempo in progetti faraonici la cui realizzazione non si sa quando potrà avvenire, potrebbe essere il caso di mettere in atto interventi di minore entità che possano migliorare la situazione in tempi brevi – dice il Carroccio –. Un esempio potrebbe essere il parcheggio di Pancole che se ampliato, bonificato e messo in sicurezza – qualità che oggi risultano assenti - potrebbe svolgere una importante funzione per alleggerire la problematica parcheggi".

"Analogo discorso potrebbe farsi anche per altre aree destinate a parcheggio limitrofe al centro storico – aggiunge la Lega che ha in Roberto Ferraro uno dei leader locali – . Tutti interventi realizzabili in tempi brevi con impiego limitato di risorse. Ovviamente queste azioni dovrebbero essere gestite da uffici tecnici animati da forte determinazione, cosa che appare però di difficile realizzazione in considerazione della cronica mancanza di una duratura guida dirigenziale. Una situazione precaria confermata recentissimamente dalle dimissioni, dopo solo tre mesi dalla assunzione, del Dirigente responsabile dei settori urbanistica e lavori pubblici".

"Da alcune settimane l’attenzione della pubblica opinione si è concentrata sul problema parcheggi – precisa la Lega – a seguito di ventilati progetti milionari per i quali però, come spesso accade, non ci sono i finanziamenti, e quindi si sfoglia il solito libro dei sogni".