Il new vintage parla ai più giovani. Al Museo Piaggio c’è Creactivity

Il passato che torna attuale grazie alle nuove tecnologie, nuove necessità, nuove tendenze. È il "New Vintage" il tema principale della 19esima edizione di Creactivity che oggi e domani porterà a Pontedera, al Museo Piaggio, oltre 350 studenti delle superiori e universitari da tutta Italia. Ormai Creactivity è diventato dal 2006 un appuntamento fisso che il prossimo anno si prepara a festeggiare il 20esimo anniversario. Due giorni intensi di conferenze, workshop, incontri sulla cultura del progetto.

"Si tratta di uno dei più grandi eventi legati al design in Italia – le parole di Max Pinucci, direttore dell’evento – quest’anno parleremo di New Vintage, che si articolerà in tre aree. La New Vintage Mobility e quindi parleremo di Vespa, dirigibili ma anche battelli a pale. Poi la New Vintage Design e qui si parlerà di quei materiali che erano caduti in disuso, come il bamboo, e che adesso stanno tornando attualissimi. Infine la New Vintage World, entrando nel mondo dei lombrichi anaerobici per colonie spaziali".

Tante le collaborazioni con le scuole del territorio e aziende italiane e straniere. "Dobbiamo far conoscere di più questo evento a Pontedera – continua Pinucci – negli anni abbiamo ospitato studenti dalla Finlandia, Norvegia, Svezia, Cina e qui in pochi sanno cosa facciamo". Presente anche l’Istituto di BioRobotica della Sant’Anna. "Per noi è importantissimo raccontare la nostra ricerca – ha detto il vicedirettore dell’Istituto, Gastone Ciuti – parleremo agli studenti di esoscheletri, foglie artificiali capaci di ottenere energia dal vento ecc.". All’evento anche l’Istituto Modartech che porterà una sfilata virtuale con avatar tridimensionale trasformando il Museo Piaggio in una grande passerella digitale per presentare le creazioni dei giovani fashion designer in omaggio alla Vespa e ai suoi appassionati. Tra gli eventi in programma, domani alle ore 15, i docenti e gli alunni dell’Iti Marconi presenteranno il cortometraggio in animazione digitale "Un progetto 50 Special. You are (not) Made in Italy". La scuola Isia Firenze presenterà in questi giorni un materiale sperimentale per sviluppare una colonia umana su Marte.

