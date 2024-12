Il movimento civico per la sicurezza: "Il sindaco ora ci dia risposte"

Una settimana fa si erano ritrovati in Comune per presentare al sindaco le oltre 400 firme per riportare sicurezza a Pontedera e per comunicare la nascita del movimento civico Noi per Pontedera. A distanza di una settimana Antonella Ferretti, portavoce del gruppo di residenti e commercianti, chiede come mai ancora non sia stato fatto niente. "Non più tardi di una settimana fa – dicono – con l’incontro avuto con il sindaco a Palazzo Stefanelli sul tema delle telecamere e presidio forza dell’ordine in città, il primo cittadino ci aveva assicurato che avrebbe preparato una lettera a noi presenti alla riunione, per andare davanti al Prefetto di Pisa ed esporre le evidenti problematiche della nostra città. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto questa lettera e siamo ancora in attesa. I cittadini sono stanchi, le tante firme raccolte sono una prova che la città soffre e il sindaco a quanto pare non prende seriamente a cuore le esigenze dei cittadini".