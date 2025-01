Il lungo e colorato party in Piazza dei Priori: "Siamo una comunità viva. E non finisce qui"

VOLTERRALa quinta è già un palcoscenico ammirato ogni anno da migliaia di turisti. Un palco naturale e antico che ha accolto altrettante migliaia di persone per il party del 31 dicembre. Una piazza dei Priori super gremita si è vestita a festa per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo, regalando ai presenti una serata di pura magia. Sotto un cielo limpido e stellato, l’atmosfera magica ha abbracciato cittadini e i tanti turisti, uniti dalla voglia di divertirsi e dalla speranza per il futuro. La musica è stata la vera protagonista della serata: sul palco allestito in piazza, ecco i Gary Baldi Bros e dj Tony Verace che hanno saputo catturare l’energia del pubblico, regalando performance indimenticabili. Note travolgenti hanno trasformato la piazza in una grande pista da ballo, dove ogni brano aggiungeva un tocco speciale a una notte già unica.

L’aria di festa si respirava ovunque: brindisi, abbracci e volti sorridenti hanno dominato la scena, mentre le luci decorative illuminavano la storica piazza, accentuandone il fascino senza tempo. Il clima mite ha permesso a tutti di godersi l’evento fino a tarda notte, rendendo la serata ancora più piacevole e memorabile. "È stata un’occasione perfetta per condividere momenti di spensieratezza e augurare a tutti un felice anno nuovo. Ancora una volta piazza dei Priori si conferma un luogo simbolico, capace di unire una comunità viva, appassionata e piena di entusiasmo - dice il sindaco Giacomo Santi - ma non finisce qui, nei prossimi giorni Volterra vi aspetta con altri eventi in programma tutti da vivere all’insegna del divertimento e anche della solidarietà".