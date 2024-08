Il libro sull’aia. Marisa Giorgi e corte Colombai

ORENTANO

Tantissime persone, sull’aia di corte Colombai a Orentano, hanno partecipato alla presentazione del libro di Marisa Giorgi. Un evento unico nel suo genere, soprattutto per il luogo dove è stato organizzato, vale a dire lo spazio comune di una corte, quegli spazi di residenza e di vita sociale che caratterizzano ancora la zona di Orentano e Villa Campanile (che in questo ha avuto l’influsso della Lucchesia) e che in passato erano veri e propri luoghi a se stanti, mini-comunità della più grande comunità del paese o della frazione. Alla presentazione del volume di Marisa Giorgi – dal titolo "Quando stavo a Colombai" – è intervenuto l’assessore alla cultura del Comune di Castelfranco Nicola Sgueo. Tantissime le persone presenti all’evento presentato dal professor Carlo Brizi. L’autrice, molto conosciuta per aver insegnato arte e immagine all’Istituto comprensivo di Castelfranco, ha scelto di accogliere il pubblico in corte Colombai per omaggiare i protagonisti dei suoi racconti.

"Il libro, pubblicato da Amazon, sta ottenendo notevoli successi nel settore della narrativa – commenta l’assessore Sgueo – Contiene una serie di ricordi riferiti all’infanzia e adolescenza dell’autrice e riassume uno spaccato della vita di un tempo a Orentano. Anche l’aspetto grafico, la copertina e le illustrazioni sono opera di Marisa Giorgi. Piacevoli ed emozionanti i vari interventi e le risposte dell’autrice che si è intrattenuta fino a tardi dialogando con i ragazzi e gli adulti presenti. E’ stata una bella e piacevole serata nella quale sono stati rammentati con affetto i protagonisti dei vari racconti e sono state rievocate le feste, le tradizioni e la vita di corte Colombai".