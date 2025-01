Il Comune ed il nodo del liceo in attesa della nuova sede: "Portiamo avanti con la Provincia gli impegni presi"

"La scuola non è un costo, ma un investimento sui cittadini". Scrive la giunta Giglioli nel documento unico di programmazione: "Porteremo avanti l’impegno con la Provincia per dotare il nostro Comune di una nuova sede per il liceo Marconi moderna e stabile (nell’area tra il Molino d’Egola e Ponte a Egola). Nel frattempo, lavoreremo perché il Marconi, temporaneamente a La Scala, possa essere ampliato nei locali, nel periodo di transizione verso la nuova struttura, visto l’aumento crescente degli studenti". "Riguardo all’immobile di via Catena (ex Liceo), da tempo Comune e Provincia (che finanzierà progettazione e lavori) hanno ferma intenzione di recuperare quell’area, abbattendo il vecchio edificio, costruendo una nuova palestra per il Cattaneo e consolidando il versante della collina. Seguiremo con attenzione i lavori al Cattaneo per la definitiva messa in sicurezza dell’edificio".