Il Babbo Natale dell’Arma è arrivato in pediatria

Il Babbo Natale dell’Associazione natale Carabinieri è arrivato in pediatria. Il coordinatore provinciale, Generale Angelo De Luca, unitamente al presidente della sezione di Pontedera Sauro Gori, al responsabile regionale delle unità cinofile Anc Alessio Giani ed altri associati, con un particolare pensiero ai piccoli che sono vittime di conflitti, carestie e calamità, si trasformano, ieri, hanno portato giocattoli, carezze e sorrisi. "Ogni anno– spiega l’organizzatore dell’evento Alessio Giani – vogliamo portare un sorriso ai bambini ricoverati e la vicinanza al personale sanitario. Anche questo anno, inoltre, abbiamo coinvolto le nostre unità cinofile con Maverik e Dexter che, insieme ai loro conduttori, sono parte di un’unità cinofila da ricerca in superficie e di un’unità cinofila da salvataggio in acqua". "Siamo molto felici di aver collaborato con l’associazione nazionale dei Carabinieri, che ringraziamo per questo importante gesto di solidarietà e di vicinanza nel periodo natalizio rivolto a tutti i bambini e bambine ricoverate nella pediatria del l’ospedale Lotti di Pontedera". hanno detto la presidente di Confesercenti Pontedera Valentina Aurilio e il Responsabile Provincia di Pisa Claudio DelSarto .