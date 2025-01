I giovani e le missioni. Ecco un evento speciale

Il 12 gennaio, durante la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo Giovanni, nella chiesa di San Romano ci sarà il primo appuntamento missionario dell’anno: la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi. Un appuntamento importante in cui i ragazzi sono chiamati a essere missionari attraverso la preghiera e i piccoli sacrifici.

"Missio Ragazzi" – si legge su La Domenica – per questo anno pastorale vuole sottolineare la responsabilità dei ragazzi nell’essere annunciatori del messaggio di gioia; nel vivere la fraternità e la condivisione reciproca con i bambini più fragili del mondo, spendendosi per la missione, che è annunciare Gesù con la vita. L’idea di fondo di questa giornata è che non si è mai troppo piccoli per essere missionari, perché con il battesimo siamo chiamati a essere testimoni.

Inoltre in tutte le parrocchie è promossa una raccolta di offerte per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei bambini di altri continenti, affinché essi possano sentirsi accolti e amati e possano avere l’opportunità di accedere all’istruzione che la povertà nega loro: "Le rinunzie dei nostri bambini e la loro partecipazione sono indispensabili per costruire la Chiesa e testimoniare la carità. È rivolto a tutti quindi l’invito a sensibilizzare i ragazzi a partecipare a questa celebrazione".