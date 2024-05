I giapponesi di Pontedera. Nuovo murales-omaggio

Storia su muro. Continua il progetto portato avanti dall’amministrazione comunale in questi anni di decorare le pareti di alcuni palazzi del Villaggio Gramsci, e di altri quartieri, con murales colorati raffiguranti pagine di storia pontederese. Lunedì sera è stato inaugurato il murale dedicato ad "I Giapponesi di Pontedera". L’iniziativa, promossa dal Centrum Sete Sois Sete Luas e dall’amministrazione comunale di Pontedera, dimostra il potere unificante dello sport e la sua capacità di creare legami indissolubili tra le persone.

Gli street artists portoghesi Federico Draw e Rodrigo Contra del collettivo Ruido hanno reso omaggio a questi campioni con un’opera che non solo abbellirà uno dei quartieri storici di Pontedera ma porterà con sé la memoria di quei giorni di trionfo e gioia sportiva. È stata l’occasione per vedere l’allenatore Claudio Piazza tornare a Pontedera, riunendosi con i suoi ex giocatori sotto il murale. Con il supporto dello storico pontederese Michele Quirici sono stati rivissuti quei momenti, ricordi preziosi che resteranno impressi nella mente e nel cuore di tutti coloro che hanno partecipato. "Rendere indelebili i ricordi è un atto di amore verso la propria storia, un gesto che ci lega al passato e ci ispira per il futuro – ha detto il sindaco Matteo Franconi –. Un nuovo capitolo di memoria e bellezza si aggiunge alla storia di Pontedera. Il murale dedicato alla leggendaria squadra di pallavolisti I Giapponesi di Pontedera della U.S. Zoli è un tributo indelebile agli eroi e ai miti locali che hanno scritto pagine indimenticabili dello sport cittadino. Quest’opera, curata dal Centrum Sete Sóis Sete Luas al Villaggio Gramsci, è il sesto intervento artistico/culturale che arricchisce il nostro tessuto urbano con narrazioni visive che celebrano le figure e le storie significative della nostra comunità".