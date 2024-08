Gli Stati Generali delle liste civiche. Da Volterra si rinnova la sfida al Pd: "Molti temi che fanno la differenza"

Volterra si appresta a ospitare gli "Stati Generali" delle liste civiche toscane, che si riuniranno il 30 agosto alle 16.45 a Casa Torre Toscano. "Un cantiere civico per la Toscana": è il filo rosso che lega il civismo in vista delle elezioni 2025 per il rinnovo del consiglio regionale. Ecco quindi che dal colle etrusco il mondo civico lancia il guanto di sfida per l’importante tornata elettorale regionale aprendo un cantiere scandito da focus, temi, idee. E da Volterra, ecco che il cammino elettorale parte da un nodo cruciale, soprattutto a questa latitudine, ossia la sanità. "Manca un anno alle elezioni regionali, e le liste civiche si vogliono far trovare pronte – si legge in una nota degli organizzatori, tra cui Coalizione Volterra Civica –. Infatti sono molti i temi di gestione regionale che fanno la differenza, soprattutto nei territori più periferici. Con i quali sindaci, amministratori, ma anche semplici cittadini hanno a che fare quotidianamente. A partire dalla sanità, che non è uguale ovunque, con i piccoli ospedali che vivono grandi difficoltà tra tagli e razionalizzazioni. Tagli che incidono sulla qualità della vita di un territorio che rappresenta territorialmente almeno la metà della Toscana".

Altri temi per le liste civiche che governano i Comuni o siedono tra i banchi dell’opposizione verranno affrontati proprio in vista delle elezioni regionali 2025. "Ci sono questioni che sono diventate ormai insostenibili. Vedi – ecco gli esempi citati dagli organizzatori della convention civica – quelli legati alla gestione dei rifiuti e dell’ambiente, con tariffe sempre più alte. Pensiamo inoltre alle infrastrutture, con una Toscana a due velocità, soprattutto nella parte a Sud. Non siamo disponibili a vivere da cittadini di serie b, oppure a vedere azioni spot come quelle delle Aree Interne che non risolvono minimamente il problema dello spopolamento di decine di Comuni" fanno sapere ancora gli organizzatori. All’incontro prenderanno parte sindaci e amministratori delle province di Pisa, Siena, Livorno e Prato. Ci saranno anche ospiti e nomi top secret. "La serata sarà aperta al contributo di tutti e vogliamo unire le forze affinché qualcosa cambi a livello di sensibilità e di gestione della Regione Toscana" è il motto delle liste civiche a convegno sul colle etrusco. Sarà presente anche il coordinamento di Toscana Civica, che da più di 10 anni aggrega una importante rete di civiche territoriali. "Faremo sentire la nostra voce, moderata ma rivoluzionaria nei concetti, affinché si realizzi una Toscana policentrica, come da sua vera vocazione, con maggiore uguaglianza e opportunità" dichiara Paolo Marrocchesi, vice presidente di Toscana Civica.