Pontedera, rubano generi alimentari e cosmetici in un supermercato: due denunciati

Pontedera, 23 novembre 2024 – Un’operazione ad “alto impatto” è stata messa in atto ieri pomeriggio dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera, con l’obiettivo di intensificare i controlli sul territorio e contrastare furti e spaccio di stupefacenti. Nel corso del servizio, i militari, supportati dal Nucleo Cinofili CC di San Rossore, hanno setacciato la città, controllando 75 persone e 13 veicoli. Durante l’attività, i militari hanno denunciato un 34enne e una 40enne per furto, sorpresi all’esterno del supermercato “Lidl” dopo aver sottratto generi alimentari e cosmetici per un valore complessivo di 90 euro. Inoltre, hanno segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti due giovani, trovati rispettivamente in possesso di 2 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Il servizio straordinario si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotte dai Carabinieri di Pontedera. L'operazione ha permesso di garantire un maggiore controllo del territorio e di inviare un chiaro messaggio di contrasto a comportamenti illeciti.