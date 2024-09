Raffica di furti in città: auto, bici e furgoni nel mirino dei malviventi

Pontedera (Pisa), 4 settembre 2024 – Auto, furgoni, biciclette. Nelle ultime ore Pontedera è stata teatro di furti di ogni tipo di veicolo. C’è chi denuncia alle forze dell’ordine e chi si affida ai social nella speranza di poter ritrovare il proprio veicolo rubato e poi chi si muove in entrambe le direzioni. Nella notte tra lunedì e ieri un’auto è stata rubata e subito ritrovata grazie all’efficace pronto intervento delle forze dell’ordine che sono state ringraziate pubblicamente per il loro tempestivo intervento. “A te che alle una di stanotte hai rubato la macchina al mio compagno che era a lavoro ti dico che ti è andata male – scrive la donna sui social in merito al furto d’auto – Pensavi, tanto è vecchia non la rivedrà più, invece grazie a il comando di Pontedera dei carabinieri e all’assicurazione, la macchina è stata ritrovata dopo un ora”. Il veicolo infatti è stato ritrovato nella zona della stazione, precisamente nelle vicinanze della Coop.

Nessun lieto fine invece, almeno per ora, per un furgone da lavoro è stato rubato Fuori del Ponte, in zona San Giuseppe. Un furgone facilmente riconoscibile con gli adesivi della ditta ma che potrebbero essere stati rimossi dopo il furto. Sempre sui social ieri pomeriggio è stato denunciato un altro furto in città, in questo caso avvenuto in via Pisana. Si tratta di una bicicletta elettrica, rubata segando con la smerigliatrice la catena e portata via. Insomma concentrati in poche ore si sono moltiplicati gli appelli per ritrovare i propri mezzi rubati, alcuni ritrovati altri no. Casi che purtroppo non sono isolati. Sono state tante le segnalazioni quest’estate di auto rubate, di tentativi di furto non andati a segno e di intrusioni nelle auto in sosta, con furti al loro interno. Ed in quest’ultimo caso l’appello resta sempre quello di non lasciare oggetti preziosi in vista.

Ma il mondo dei social sa regalare anche buone notizie. Come i ringraziamenti dei giorni scorsi di una cittadina alle due ragazzine e ad un ragazzino che hanno ritrovato il cellulare del compagno e si sono attivati per contattare i proprietari e riconsegnarlo.