Fiera, piano anti baby gang. Zero musica e più steward: "Per ridurre le criticità"

Sarà un luna a park a "volume zero" fino alla fine della fiera. La sperimentazione dello scorso fine settimana, secondo i rappresentanti degli operatori dello spettacolo viaggiante, ha aiutato a lavorare meglio e ridotto o azzerato le risse tra ragazzi che si erano invece registrate in apertura di manifestazione e che venerdì scorso avevano portato il sindaco Matteo Franconi a firmare una diffida ai giostrai per ridurre la musica delle giostre nel weekend.

Ieri pomeriggio l’assessore Alessandro Puccinelli ha incontrato l’associazione di categoria per fare il punto della situazione ed è emerso che la misura sperimentata venerdì, sabato e domenica scorsi hanno permesso a chi deve controllare l’area di lavorare meglio. In questi giorni verrà quindi firmata una nuova diffida "al non utilizzo degli amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti all’interno dell’area luna park di Pontedera" che si protrarrà fino alla chiusura della fiera di San Luca. "Sebbene l’assenza di musica non sia la soluzione finale al problema, nello scorso fine settimana è emerso che può essere un aiuto per risolvere alcune criticità che si sono registrate invece nei primi giorni di luna park – ha detto Puccinelli – nello scorso weekend c’è stato un impegno non indifferente ma non si sono registrati episodi gravi". Inoltre gli operatori dello spettacolo viaggiante confermeranno nei giorni di venerdì, sabato e domenica gli 8 steward all’interno dell’area, il doppio di quelli previsti inizialmente. Si coordineranno con la centrale operativa del Comune, con la parte sanitaria e di sicurezza, per garantire la tranquillità ai ragazzi e alle famiglie all’interno del parco. Mentre la Polizia, Polizia locale e Carabinieri continueranno a garantire il controllo dell’area.

"Sono misure che sono state già prese anche in altre realtà – dice Puccinelli – dal prossimo anno valuteremo se può essere utile chiudere l’area con un controllo all’accesso, quest’anno ormai non era possibile". Dal prossimo fine settimana, con l’arrivo di altre attrazioni, il luna park sarà ancora più ricco, con 68 giostre in tutto.

Domenica 20 ci sarà anche il mercato straordinario, martedì 22 e mercoledì 23 la Festa del bambino con gli sconti sui biglietti e giovedì 24 il mercato della fiera in piazza del mercato che si ripeterà domenica 27 sempre in piazza del mercato. L’expo nel parcheggio del Panorama, una novità di quest’anno, aprirà invece venerdì 25 e resterà aperto al pubblico fino al 3 novembre.