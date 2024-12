Festività Il Natale scalda il centro di Calcinaia

CALCINAIA

Il Natale si avvicina e i commercianti danno il calcio di inizio ai festeggiamenti. Per fare goal nel cuore dei bambini, di cittadini, gli esercenti del Centro Commerciale Naturale in collaborazione con il Comune e Confesercenti, sfodereranno i propri colpi migliori a partire dalle 15 di oggi con gli stand gastronomici che saranno pronti ad offrire da subito pasta fritta, crepes, vin brulè, spritz da passeggio e tutto quanto potrà servire per riscaldare gli animi e trascorrere un bel pomeriggio di festa.

Alla stessa ora sarà inaugurato anche il celeberrimo presepe meccanizzato realizzato dal comitato parrocchiale nella Chiesa della Compagnia, una rappresentazione della natività (e non solo) che anche quest’anno ha in serbo per gli estimatori alcune novità. Poi dalle 16, spazio agli spettacoli, all’intrattenimento e alla scuola d’arte e fitness "La Vie en Rose" che presenterà spettacoli itineranti animati da personaggi natalizi, mentre l’associazione “Emozionalmente, passione ed educazione“ intratterrà i più piccoli con giochi e scatenate baby dance, la scuola "Première progetto danza" offrirà invece performance di break dance. E Babbo Natale aspetterà le letterine che bambine e bambini vorranno consegnarli. Per le strade di Calcinaia ci saranno anche i mercatini dell’artigianato e del riuso, lo stand del comitato Gemellaggi e scambi e naturalmente “L’uragano dei piccoli“ la giostra che gira in piazza Indipendenza e che ha già conquistato il cuore di tanti piccoli del paese. Ricordiamo infine che alle 18.30 si procederà alla premiazione della migliore opera “Crea il tuo mosaico di Natale“ ovvero il concorso lanciato dai commercianti e ancora aperto in cui sarà possibile ricevere con una minima quota di iscrizione di 3 euro una base da decorare per dare vita ad un’opera natalizia che sarà giudicata e premiata proprio al calare della sera e della festa. Al contempo verranno estratte e premiate 3 letterine tra quelle spedite nella giornata a Babbo Natale. Una domenica di festa, quella di oggi, da non perdere e da trascorre insieme ai commercianti del Ccn di Calcinaia.