Festival lettura e Loggiati di carta. Libri e editoria nel segno di Casini

CASTELFRANCO

Nel segno del ricordo di Daniele Casini, primo responsabile della biblioteca comunale di Castelfranco, uomo di cultura capace di intuizioni vive ancora oggi a Castelfranco. Sono venti anni che Casini non è più tra noi, ma il suo ricordo è sempre molto vivo nel segno di iniziative che fanno ancora parte della vita culturale della cittadina. La diciottesima edizione del Festival della lettura inizia domani e si protrarrà per altri tre giorni: domenica 20, sabato 26 e domenica 27 ottobre. A curarla, ancora una volta, è il personale della biblioteca che con dedizione e costanza l’ha resa una manifestazione culturale di rilievo per il territorio e capace di richiamare editori e autori locali.

La manifestazione per il 2024 riserva una particolare attenzione all’editoria per bambini e alle tradizioni letterarie popolari. Il primo appuntamento domani sarà dedicato allo storico bibliotecario Daniele Casini nel ventennale della sua scomparsa. Sarà l’occasione per ricordare la sua figura di uomo di cultura e ripercorrere le sue intuizioni che ancora vivono come il premio di narrativa e poesia giovanile Najeda Del Vivo, la collana bibliografica dedicata ai documenti di storia locale, il circolo fotografico La Fototeca. Domenica 20 letture animate per bambini e alle 17,30 Fabrizio Nelli, ex bibliotecario e scrittore di Castelfranco, presenta il suo libro "Per le strade di Montecatini". Sabato 26 prende il via la parte dedicata agli editori locali con Loggiati di carta, la parte fieristica della manifestazione inizierà alle 10 e si protrarrà fino alle 19 di domenica 27 ottobre.

"Il Festival della lettura di Castelfranco – dice l’assessore alla cultura Nicola Sgueo - è un momento ormai istituzionalizzato della vita culturale del nostro comune, dopo 18 anni c’è poco da dire se non che quest’amministrazione, risorse permettendo, vorrebbe valorizzare e potenziare questo momento nei prossimi anni, speriamo di riuscirci. Intanto grazie al lavoro di tutto il personale della biblioteca abbiamo raggiunto un traguardo importante. L’obiettivo sarebbe quello di creare un momento importante con sempre più autori, in modo da dare un’offerta variegata e in grado di intercettare i gusti di un pubblico sempre più numeroso. Investire in momenti come questo è importante perché dietro al libro e al suo indotto, circolano, forse relativamente pochi soldi ma molte idee e le idee sono la ricchezza di un territorio. Ho trovato molto interessante anche l’attenzione che in questa fiera viene dedicata ai bambini e alla letteratura per l’infanzia".