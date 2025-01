Ferretti: "A chi vanno 8mila euro?". Intanto Ziello chiede mezzo milione

PONSACCO

E’ polemica per gli 8mila euro che il Comune ha destinato con determina dei servizi sociali a una famiglia, composta da sei persone, che risiedeva stabilmente nel Palazzo Rosa di via Rospicciano e che autonomamente ha trovato un’altra soluzione abitativa. I soldi fanno parte del finanziamento di 200mila euro che la Regione ha destinato alla Società della Salute Valdera Valdicecina "Progetto con SdS gestione fragilità sociale". Di questi 200mila, 80mila euro sono stati trasferiti nella casse del Comune di Ponsacco "per l’erogazione di contributi economici per il supporto alle spese di cauzione e locazione/acquisto per la prima annualità ai nuclei familiari che autonomamente reperiscono soluzioni abitative".

A dicembre una famiglia aveva cercato di occupare la casa sfitta di proprità della famiglia Giusti. Famiglia che è stata denunciata dagli stessi Giusti ed è stata oggetto di esposto del sindaco Gasperini ai carabinieri. "L’amministrazione usa i soldi della Società della Salute Valdera Valdicecina per ricollocare dei residenti del Palazzo Rosa – critica l’ex assessore al sociale Samuele Ferretti che aveva dormito con i Giusti nella loro casa per impedirne l’occupazione – Trattandosi di soldi pubblici abbiamo il diritto di sapere, come e a chi vanno questi soldi. È un nostro diritto, con l’ auspicio che la ricollocazione, avvenga fuori dalla provincia di Pisa".

Intanto, sempre parlando di soldi che arriveranno a Ponsacco per lo sgombero del Palazzo Rosa e il ricollocamento delle famiglie, il deputato pisano Edoardo Ziello ha richiesto un sostegno di 500mila euro per Ponsacco per "fronteggiare la situazione emergenziale di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile" e per "lo sgombero del fabbricato denominato Palazzo Rosa. La proposta porta anche la firma dei deputati Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti. Manca ancora il via libera.