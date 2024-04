Fermi in tour, studenti promuovono il territorio

"Fermi in tour" è il progetto che coinvolge le classi quarte ad indirizzo turistico dell’Itcg Fermi di Pontedera per la progettazione di eventi di promozione territoriale. Martedì 9 aprile, dalle 10,30 alle 12,45, nell’aula magna del’Istituto diretto dal preside Luigi Vittipaldi, ci sarà l’evento finale di restituzione che consisterà in una "competizione" tra i vari gruppi di studenti e studentesse, con presentazione dei loro lavori, al termine della quale una giuria di esperti proclamerà il migliore. "Fermi in tour" si è svolto grazie alla collaborazione con Cna Pisa, Sviluppo Lavoro Italia Spa e Fondazione Tab (Istituto tecnico superiore per il turismo, l’arte e i beni culturali). Nell’ambito del progetto gli allievi si sono cimentati nella progettazione di un evento di promozione territoriale per alcuni luoghi della Valdera (Pontedera, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme, Chianni e Rivalto). All’evento di martedì sono invitati amministratori locali.