Ex colonia Piaggio, a pranzo tra ricordi e idee

I figli ormai adulti degli ex piaggisti si sono incontrati nuovamente alle Officine Bocelli di Lajatico, per discutere il futuro dell’ex colonia in un incontro che ha rappresentato il continuo di un percorso iniziato il 14 luglio scorso, quando il gruppo di nostalgici ha organizzato una visita alla storica struttura in Liguria.

Al centro della discussione c’è il progetto di riqualificazione dell’ex colonia Piaggio, un tempo vivace centro estivo per i figli dei dipendenti Piaggio e oggi lasciato al degrado. L’immobile, venduto anni fa è attualmente all’asta per un valore di 600.000 euro. L’idea, condivisa dai figli degli ex piaggisti con Alberto Bocelli,fratello del celebre tenore, è quella di trasformare la colonia in un centro polifunzionale, capace di ospitare concerti, eventi sportivi e altre iniziative di rilevanza culturale e turistica.

Gli organizzatori sperano che questa iniziativa possa avere un impatto positivo sul territorio, portando posti di lavoro e rilancio economico a una località che ne ha grande bisogno, difatti l’appello che ha concluso la giornata è stato rivolto alle istituzioni e ai sindacati locali affinché supportino il progetto, così da poter restituire all’ex colonia Piaggio il suo antico splendore.