Evento Debussy e Puccini fra amore e natura

Domenica 26 gennaio, con il concerto “Amore e natura, dalle Mèlodies di Debussy alle arie di Puccini“ si apre la settima edizione del Pontedera Music Festival. Quello di domenica sarà un primo appuntamento di tutto rispetto, con il concerto d’apertura, alle 17.30 nell’auditorium Marco Papiani nella sede dell’Accademia Musicale Pontedera, del soprano Valeria Lanini, figlia di Alessandro e all’esordio a Pontedera, e di Michela Spizzichino al pianoforte. Sarà il primo dei 14 appuntamenti che, da gennaio a giugno, vedranno una presenza sempre più diffusa in luoghi della città di Pontedera: l’auditorium del Museo Piaggio, l’auditorium ‘Marco Papiani’ dell’Accademia Musicale Pontedera ed il Teatro Era. Il Pontedera Music Festival, voluto e portato avanti dall’Accademia Musicale Pontedera e dalla Fondazione Piaggio, sta diventando ormai un appuntamento musicale fisso nell’agenda culturale pontederese.

Tra gli ospiti più importanti c’è il pianista di fama internazionale Daniel Rivera, che ha spesso condiviso il palco con quella ad oggi considerata la più grande pianista vivente, Martha Argerich, protagonista di un quattro mani d’eccezione con la pianista pontederese Glenda Poggianti. Ma sono tantissimi gli ospiti che si esibiranno, il programma completo è sul sito internet.

Confermato anche l’impegno della direzione artistica, affidata fin dall’inizio a Luigi Nannetti, nei confronti delle nuove generazioni. "L’attenzione ai giovani e allo sviluppo del nuovo pubblico – dice Nannetti – è confermata non solo nelle proposte concertistiche, ma anche dalle attività collaterali al Festival. Per il quarto anno consecutivo coinvolgeremo le scuole superiori della città con il progetto Musica inclusiva, che prevede la realizzazione di lezioni di introduzione all’ascolto dei concerti del Festival nelle classi del liceo linguistico Montale, del liceo classico XXV Aprile, dell’Istituto tecnico commerciale Fermi e dell’Ipsia Pacinotti. E, attraverso la partecipazione al progetto Pez, in collaborazione con il Cred Valdera, anche con alcune classi delle Secondarie di primo grado".