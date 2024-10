Evento Città pronta ad accogliere i cosplayers

PONTEDERA

Per un giorno Pontedera sarà invasa dai fantastici personaggi che hanno appassionato tutti. Da Harry Potter, con suoi laboratori per grandi e piccoli ai Ghostbuters, da Star Wars ai Pokemon. Quest’anno l’appuntamento con Pontedera Cosplay, giunto alla sua quarta edizione, è per sabato 19 ottobre dalle ore 16 alle 20. Verrà organizzata una caccia al tesoro, stand, gruppi e raduni di cosplay, shopping a tema ed infine sarà assegnaato in premio un photo shooting al miglior cosplay.

"Ne vedremo sicuramente delle belle – assicura Claudio Del Sarto di Confesercenti che organizza l’evento – il cartellone è ricco di appuntamenti ed iniziative. Siamo contenti di confermare questa quarta edizione. Quest’anno abbiamo deciso di collaborare con un professionista, il direttore artistico dell’evento Federico Fiaschi della NerDreams eventi. Come accaduto in passato, Confesercenti si affida a chi di questo mondo ne sa più di noi. Ci aspettiamo un buon afflusso anche di cosplayers che invitiamo a visitare la nostra Pontedera. Dopo la festa degli ambulanti Anva, sarà un’altra bella festa per la città. Inoltre, in questa giornata così speciale invitiamo i bambini e le famiglie a venire vestiti come i propri supereroi preferiti così da creare anche un bell’effetto visivo".

Da parte di Del Sarto anche un ringraziamento a chi ha supportato l’organizzazione della quarta edizione di Pontedera Cosplay. "Ringraziamo il Comune di Pontedera, nella persona dell’assessore Puccinelli, e la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e il presente Walter Tamburini che insieme ad altri investitori privati hanno contribuito economicamente alla realizzazione dell’evento". "Si tratta di un’iniziativa nata alcuni anni fa e arrivata alla quarta edizione, un’iniziativa andata sempre in crescendo e di cui l’amministrazione segue con attenzione e partecipazione i progressi" le parole dell’assessore al commercio, Alessandro Puccinelli. "Ci auguriamo – continua Puccinelli – che negli anni possa assumere una caratteristica ancora più importante per la città, per i giovani ma anche per i meno giovani e che possa essere un’attrazione anche per il nostro commercio cittadino".

L.B