Ecco il teatro reportage per San Rocco

A grandi passi verso un festival che a pieno titolo ha fatto propria la storia del ferragosto sanminiatese. E’ il festival del pensiero popolare che ha portato dentro la tradizione il linguaggio del teatro. In questo caso teatro reportage che racconta la vita quotidiana in territori di conflitto, in questo caso la Palestina, unendo il teatro e il giornalismo. Il progetto nasce insieme agli attori di un gruppo internazionale noto, sotto la guida di chi ha sviluppato il metodo durante 26 anni di lavoro teatrale, lavorando e vivendo regolarmente nel medio-oriente, insieme a 6 attori venuti per l’occasione direttamente dalla Palestina. In questo seminario si incontrerà queste realtà tramite il metodo di teatro reportage, unendo aspetti antropologici, psicologici e culturali: tra improvvisazioni, training fisico, ricerca giornalistica. E sarà un momento di preparazione verso la partecipazione allo spettacolo di teatro reportage del gruppo internazionale Nahnu Huna che sarà presentato durante la serata del Festival del Pensiero dell’11 agosto.

Un festival che è un grande contenitore e chiude il lungo cartellone di eventi estivi, come da tradizione, il Palio di San Rocco (10-16 agosto 2024), la sesta a cura di Tra i Binari, con una programmazione che ricerca spunti e riflessioni sul concetto di comunità. Quest’anno, in programma, anche un momento che ripercorre la storia dinquesto evento nato nel 1961, in una San Miniato in bianco e nero, tra cocomerate e giochi antichi "riproposti" alla piazza del popolo, nel cuore di un rione – lo Scioa - che ha usato tante forme espressive e tante ne sta eplorando per raccontare da dove viene e dove sta andando.