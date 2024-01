Ecco "Cosimo I dei Medici". Raccontato da Eugenio Giani

Un evento culturale di alto profilo, quello di lunedì prossimo a Palazzo Grifoni sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata da Giovanni Urti (nella foto). La Fondazione ospiterà il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per la presentazione del suo nuovo volume "Cosimo I dei Medici – Il padre della Toscana moderna". Una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure: ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici, signori di Firenze, e l’intero Rinascimento. Figura centrale di questo periodo fondamentale nella storia e nella cultura europea è Cosimo I, primo granduca di Toscana e artefice della sua trasformazione in Stato. L’autore, in questo libro, ne ripercorre la vita e le imprese di governo, il rapporto con le arti e ne evidenzia soprattutto la dimensione di legislatore e statista capace di portare quella che fino allora era stata una piccola potenza regionale al livello delle corti e delle grandi nazioni del Cinquecento.

L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo [email protected], oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 359069

C. B.