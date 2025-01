È morto il professor Silvio Ficini. Docente, storico e amministratore

MONTOPOLIProfessore. Storico. Amministratore pubblico. Le tre anime che si sono intrecciate nella vita di Silvio Ficini, morto lunedì alla soglia dei 78 anni (era nato il 6 marzo del 1947). Originario di Vado Ligure, Ficini era stato portato dal percorso professionale prima a Montopoli e poi a Pontedera insieme alla moglie, Lia Paolini, come lui docente di scuola superiore. Ficini aveva insegnato all’istituto Magistrale Isidoro Falchi di Montopoli e poi al Magistrale (ora liceo linguistico e delle scienze umane) Eugenio Montale di Pontedera. Formazione classica, laurea in lettere e filosofia a Genova, era docente di italiano e amava particolarmente i classici della letteratura. Ma la sua grande passione era la storia locale. La ricerca delle origini, lo sviluppo dei nostri borghi, in particolare della sua amata Montopoli, ma anche ricerche e studi per la Diocesi di San Miniato con Historia Ecclesie Miniatensis e la storia del "parroco di campagna che istruisce il suo popolo: il pievano di Montopoli Pietro Mori".

Pacato. Silenzioso. Arguto. Il professor Silvio Ficini è ricordato da intere generazioni di ragazze e ragazzi che con lui si sono fatti letteralmente il callo alla punta dell’indice per prendere fiumi di appunti che poi, nelle interrogazioni, erano richiesti quasi per intero. Immancabile, insieme al registro e al giornale, un libro o una pubblicazione che portava sottobraccio quando arrivava in classe. Socialista convinto, a Montopoli Ficini ha lasciato il segno anche nella pubblica amministrazione. "Presente in consiglio comunale dal 1980 con Augusto Gottini fino al 1995 con Damiano Matteoli, consigliere, assessore e vicesindaco", lo ricorda la sindaca Linda Vanni.

"Negli anni ha curato molte pubblicazioni su Montopoli e su altri comuni del comprensorio del Cuoio oltre a importanti biografie tratte da diari di soldati della prima guerra mondiale con la passione e la dedizione che hanno contraddistinto il suo operato – ancora il ricordo della sindaca di Montopoli – Tra le altre cose, fece parte del gruppo di lavoro che portò Montopoli a ottenere il titolo di città nel 2007. L’amministrazione comunale di Montopoli si stringe al dolore della famiglia e di tutta la comunità". Silvio Ficini è ricordato anche dall’Unione comunale del Partito Socialista di Montopoli che "si stringe al dolore della famiglia a seguito della scomparsa del nostro storico rappresentante e compagno". Il funerale ha avuto luogo ieri nella chiesa di San Giuseppe a Pontedera.

gabriele nuti