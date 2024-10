È il giorno del Palio dei Barrocci a Capanne

Oggi ci sarà la terza edizione del Palio dei Barrocci a Capanne. Una giornata di festa che comincia dalla mattina quando alle 9.30 ci sarà il raduno Ape e Camion d’epoca in piazza Guido Rossa, a seguire il corteo con sfilata storica lungo via Nazionale con l’accompagnamento musicale del Bruscello e poila messa con benedizione dei tiratori e dei barrocci. Tra le vie del paese negozi aperti e punti ristoro. La gara tra i quattro rioni: La Bua, Via Dante, Braalone e il Piazzale comincerà alle 15 dopo le verifiche tecniche da parte della giuria. Un evento organizzato dall’associazione Barrocciai Capannesi e patrocinato dal Comune. Un palio nuovo che ricorda l’antica tradizione dei barrocciai capannesi. "Capanne oltre a essere famosa per i mattonai lo era anche per la produzione dei barrocci — spiega Federica Micheli presidente dell’associazione Barrocciai — e noi vogliamo ricordare e omaggiare quella tradizione. Perché partecipare? Perché Capanne è bella e divertente e perché questo è un palio senza animali, fatto da persone che si vogliono bene". Un palio che non si conclude in un fine settimana ma che offre a tutti e tutte le capannesi occasioni durante l’anno per stare insieme e divertirsi.