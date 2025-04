Music Festival con Schubert e Rachmaninov

Un nuovo appuntamento in cartellone del Pontedera Music Festival 2025, quello di venerdì 11 aprile alle 21 all’auditorium del museo Piaggio, con il concerto "I Trii di Franz Schubert e Sergej Rachmaninov". Sul palco ci saranno Daria Nachaeva al violino, Iuliia Igoshkina al violoncello e Glenda Poggianti al pianoforte. Il trio Nechaeva-Igoshkina - Poggianti affronta due composizioni capostipiti di tutto il repertorio per questa formazione cameristica, conosciuta per essere oggetto di scritture dense, e a cui i grandi musicisti riservavano pagine estremamente personali e articolate.

Il Trio in mi bemolle maggiore, Op. 100, di Franz Schubert, rappresenta uno dei capolavori della musica da camera del compositore austriaco. Composto nel 1828, l’anno della sua morte, questo trio è caratterizzato da una straordinaria ricchezza melodica e armonica. Il Trio elegiaco n. 1 in sol minore, op. 9, di Sergej Rachmaninov, scritto nel 1892, è un’opera che esprime una profonda tristezza e una riflessione sul destino, tipica dello stile malinconico del compositore russo. Questo trio, composto in un momento di particolare difficoltà emotiva per Rachmaninov, rappresenta una delle sue prime grandi composizioni da camera.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it.