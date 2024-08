E’ già tempo di pensare... al Natale. Il sindaco annuncia le festività: "Il 9 novembre inizia il percorso"

Se non è ancora una tradizione, poco ci manca. Perché dopo il post ferragostano dello scorso anno che annunciava un grande evento per Natale in città, ecco che è arrivato il bis: il sindaco Matteo Franconi sui social ha fissato l’appuntamento che darà il via celebrazioni delleprossime festività.

"In questo caldo Ferragosto, mentre ci godiamo il sole e il tempo libero, il pensiero corre già verso la magia che ci attende tra pochi mesi – ha scritto il primo cittadino – Con grande entusiasmo, vi annuncio che Natale ad Arte tornerà a illuminare e scaldare i nostri cuori a partire dal 9 novembre". Dunque mancano meno di tre mesi all’evento che darà il via al lungo percorso che porterà fino a Natale e Befania con installazioni artistiche, giochi di luci e altre iniziativa anche culturali.

"Sarà un’occasione speciale per vivere il nostro centro e le nostre frazioni in un’atmosfera unica, tra luci, addobbi e tante iniziative che renderanno ancora più speciale il periodo natalizio", ha concluso Franconi che nell’occasione ha anche augurato "un Ferragosto sereno e felice".

Su come sarà il prossimo Natale ad arte non c’è ancora molto da sapere, ma l’unica cosa certa è che la firma del regista sarà ancora una volta quella dell’architetto Alberto Bartalini. Intanto il centro di Pontedera, semivuoto per le ferie estive, attende le novità, illuminato dalle migliaia di lampadine rimaste appese dal Vespa world days. Le bandierina non ci sono più, ma lo spirito della festa, in qualche modo, continua.