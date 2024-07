Drammatica caduta in Arno. Donna salvata dai pompieri. Ponte chiuso per oltre un’ora

SANTA CROCE

Una donna di poco meno di 50 anni è stata salvata ieri mattina dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco che l’ha recuperata in Arno, sotto il ponte che collega San Donato di San Miniato a Santa Croce. Per consentire le operazioni di soccorso l’infrastruttura è stata chiusa da poco dopo le 8 fino alle 9, con conseguenti disagi alla circolazione stradale in quel momento particolarmente consistente per la concomitanza con l’ingresso dei lavoratori nelle aziende della zona.

La squadra dei vigili del fuoco è arrivata in via Arginale Ovest alle 8,05. Ad allertare i pompieri sono stati alcuni automobilisti che hanno notato la donna ai piedi dell’argine sotto al ponte. Le condizioni della ferita, riscontrate nell’immediatezza dell’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, non viene esclusa una caduta dall’alto. Il personale dei dei vigili del fuoco ha utilizzato teniche di derivazione alpinistica per calarsi dal ponte dell’Arno e recuperare la ferita che è stata affidata alle cure del persone del 118 per essere stabilizzata e trasferita all’eliambulanza Pegaso per il trasporto all’ospedale di Careggi a Firenze. Per calarsi nel fiume i pompieri hanno utilizzato l’autoscala proveniente dal distaccamento di Empoli.

La donna è stata trasferita in codice rosso a Careggi. Sulle cause della caduta sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Ponte a Egola e della compagnia di San Miniato intervenuti insieme alle pattuglie delle polizie municipali di San Miniato e Santa Croce che hanno provveduto alla chiusura del traffico sul ponte.