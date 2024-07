Dramma Popolare non solo teatro. L’eccezionale galleria di incisioni

SAN MINIATO

Il leone di Giuda simbolo di Gerusalemme, l’agnello che rappresenta Cristo e la colomba della pace avvolta da rami spinosi e l’ulivo. Il maestro Franco Corradini ha scelto un’insieme di figure significative per l’incisione del manifesto della settantottesima edizione della Festa del teatro a San Miniato dove da stasera – prima assoluta su invito di Crédit Agricole – e repliche da domani al 24 viene messo in scena "Chi sei tu? La sfida di Gerusalemme" dello scrittore francese Eric-Emmanuel Schmitt per la regia di Otello Cenci. Nel cast il famoso attore Ettore Bassi, Mirna Kassis, Matteo Damele, Filippo Dionigi, Tomas Milner e la partecipazione in video di Eric-Emmanuel Schmitt. Lo spettacolo è prodotto da Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, Fondazione Meeting di Rimini e Centro Teatrale Bresciano. Affronta il tema dell’eterno conflitto israelo-palestinese.

Il Dramma Popolare di San Miniato è il più antico d’Europa a produrre spettacoli teatrali. Settantotto testi per altrettante edizioni senza un doppione sono un unicum straordinario. Come altrettanto straordinaria è la galleria dei disegni che caratterizzano ognuno dei manifesti. Anche questi sono settantotto e tutti realizzati con la tecnica dell’incisione. Xilografia per la precisione. Quest’anno è stato scelto il maestro Franco Corradini. "Sono contento che il Dramma Popolare di San Miniato scelga questa tecnica – le parole di Corradini – La xilografia è in via di estinzione. Se qualcuno viene nel mio studio e mi chiede di acquistare una incisione mi sento male dall’emozione e anche nelle scuole viene insegnata sempre meno. Anche per questo sono grato al presidente Marzio Gabbanini e al Dramma per questa scelta".

g.n.