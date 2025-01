Dopo 10 anni torna da Bruxelles per aprire un’attività in Valdera

PONTEDERADa Bruxelles a Pontedera per proseguire un sogno. Davide Fiori e Stefano Donetti hanno da poco inaugurato la palestra Fuctional Vibes, movimento, salute e performance a Pontedera (Toscoromagnola 201 c). A supporto dell’attività della palestra anche l’area della fisioterapia con la presenza saltuaria di Mirco Baldini, terzo socio del team. "Dieci anni fa — racconta Fiori – mi sono trasferito a Bruxelles con mia moglie, ho sempre lavorato nel campo dell’osteopatia e ho messo su uno studio molto specializzato, per chi ha problemi muscoloscheletrici e chi vuole prevenirli attraverso l’esercizio individuale o in piccoli gruppi. Adesso abbiamo deciso di tornare in Italia, alla base della decisione c’è il volersi riavvicinare alle famiglie, a una terra, un modo di fare e un clima che ci appartiene di più. L’esperienza lavorativa fatta all’estero e i successi raggiunti lì ci hanno dato il lusso di poter scegliere di fare un cambiamento, se vogliamo, in controtendenza". In un’Italia dove ogni anno sono migliaia i giovani professionisti e imprenditori che scelgono di lasciare il proprio paese per seguire i propri sogni, la storia di Davide Fiori rappresenta un’eccezione.

"Ci auguriamo che le persone si avvicinino e si appassionino al nostro approccio – continua –. La sede di Pontedera nasce a quattro anni dall’apertura del nostro quartier generale a Bruxelles, dove ad oggi operano 4 dei nostri coach e dove ogni settimana si allenano più di 150 soci. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo imparato in questi anni, aiutando più di 300 persone provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo a tornare in piena forma in modo sicuro e professionale. Adesso non vediamo l’ora di mettere in pratica tutta la nostra esperienza qui, a casa nostra".