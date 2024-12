Domenica le due feste in attesa del Natale. Mercatini, laboratori, concorsi e "Babbi" in moto

Due feste a Montopoli domenica in attesa del Natale. Entrambe con il patrocinio del Comune. La Pro Loco di Montopoli organizza una giornata in piazza San Matteo con mercatino di prodotti artigianali e idee regalo, la casetta di Babbo Natale, laboratori con lavoretti natalizi e la premiazione del concorso "Presepe a Scuola", una sfida che ha visto partecipare duecento bambini e bambine delle scuole primarie con i presepi realizzati da loro. E poi ancora specialità da gustare come bomboloni, cioccolata calda e vin brulè. Festa anche a Capanne con il mercatino artigianale in via Fonda grazie alla collaborazione di parrocchia, l’associazione Giubilate, Barrocciai, Avis, Pubblica Assistenza, Asca, podistica Il Girasole e Acli. A fare da collegamento tra le due feste è il passaggio dei Babbo Natale in moto dell’associazione Marti Sportsteristi Toscani.