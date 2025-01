Dal recupero alle rinnovabili: "Nascerà il Centro di riuso"

Meno sprechi. Più riusco. Una scelta politica quella dell’amministrazione Giglioli che ha un progetto: individuare un apposito spazio nei pressi del Centro di raccolta per filtrare beni usati e funzionanti con destinazione al riutilizzo. "E’ necessario un cambio di vedute per dare un freno al consumismo spasmodico ed alla logica dell’usa e getta” – scrive l’amministrazione – .Il Centro di Riuso, gestito da un’associazione di volontariato, svolgerà una funzione di spazio pubblico con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al recupero, condividere idee e competenze, coinvolgere gli anziani per un’eventuale trasmissione dei saperi, le fasce “deboli” in una logica di collaborazione inclusiva e le scuole del territorio.

"Le buone pratiche sono rivolte alla minimizzazione degli sprechi ed ubbidiscono alla gerarchia europea della gestione dei rifiuti".

Lavoro e ambiente sono due terreni importanti. L’amministrazione sottolinea il massimo sostegno al settore conciario - in questa fase difficile – per aiutare le imprese a creare nuove opportunità occupazionali. Sostegno al commercio e all’artigianato Ulteriore obiettivo: la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile per fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri che ne faranno parte e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile. "Questo sistema innovativo consentirà, da una parte, di ridurre i consumi per il fabbisogno energetico delle imprese – si legge – e quindi migliorare anche la sostenibilità ambientale delle stesse, dall’altra, soddisfare tutti quei bisogni sociali mediante l’utilizzo dei proventi derivanti dal sistema delle Cer".

La giunta Giglioli annuncia anche politiche mirate a sostenere il commercio con la valorizzazione dei negozi di vicinato nei centri storici e nei centri commerciali naturali, che rappresentano, oltre all’aspetto imprenditoriale, punti di ritrovo, di coesione sociale, di ordine e decoro. Sono un servizio di grande importanza. L’intenzione, poi, è quella di promuovere attività e iniziative sui territori. "Continueremo a sostenere e valorizzare le aziende che operano nel settore agroalimentare, turistico ed enogastronomico", che sono in crescita e hanno rilanciato la San Miniato del turismo.

C. B.