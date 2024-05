Sarà inaugurata oggi alle 18 al museo della ceramica la mostra dal titolo "Culto ed iconografia di Santa Ubaldesca in Italia e in Europa". La mostra è stata voluta dal Comune per celebrare la solenne ricorrenza del centesimo anniversario della traslazione delle reliquie di Santa Ubaldesca da Pisa a Calcinaia avvenuta il 24 maggio 1924. La mostra ripercorre le vicende relative al culto della santa a Pisa, a Calcinaia e a Firenze per estendersi oltre i confini dell’Italia, a Malta, dove nel 1586 alcune delle reliquie della Santa furono traslate.