Concerto d'Inverno 'Ponsacco magnifica' al Teatro Odeon: gala di beneficenza

PONSACCODomani alle 21.30 il Teatro Odeon di Ponsacco ospiterà un vero e proprio gala di beneficenza, protagonista indiscusso della serata sarà il Concerto d’Inverno dal titolo “Ponsacco magnifica”. Si tratta di un appuntamento molto atteso, che con questa serata raggiunge la sua quarta edizione e che anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito.

La serata è sostenuta e offerta da Edra, azienda nata nel 1987 in Toscana e che si è affermata come marchio di arredamento di altissima qualità, conosciuto in tutto il mondo per la sua collezione di divani e poltrone e altri elementi d’arredo. Da sempre Edra cerca di costruire occasioni di incontro con la cittadinanza e il territorio dove è nata e dove porta avanti da sempre la propria attività. L’azienda si propone come obiettivo quello di sostenere le realtà locali e collaborare insieme ad esse per promuovere iniziative culturali al fine di migliorare sempre di più la qualità della vita sul nostro territorio. Un riconoscimento di valore che in questa comunità si riesce a creare, affinché ogni forma d’arte sia un dono da vivere.

Il concerto invece è realizzato con il contributo degli Amici della Musica, l’intera PJO Orchestra Jazz e gli archi della Art Orchestra project, il Comune di Ponsacco e l’Accademia dei Fortificati a cui è affidata l’organizzazione. La serata sarà presentata da Anna Tavernise, la direzione dell’orchestra è invece stata affidata al Maestro David Bertini con le voci di Michela Lombardi e Corinna Bertini.

“Ponsacco Magnifica“ rappresenta l’occasione di partecipare ad una vera e propria serata di gala e di beneficenza, il costo del biglietto è di 20 euro e l’intero incasso sarà devoluto alla Misericordia di Ponsacco e alla Casa di Riposo Dott. A. Giampieri.

Per maggiori informazioni e la vendita dei biglietti recarsi al Teatro Odeon, che sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 15.30 alle 18.30.Oppure è possibile contattare segreteria ai seguenti indirizzi: 377 0939759 | [email protected]