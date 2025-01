Commercio, le nuove cariche. Il Ccn lancia anche con un sito web

PONSACCOUn nuovo passo verso una realtà più strutturata e diffusa sul territorio. Si è tenuta l’assemblea di Confcommercio Ponsacco che ha rinnovato le cariche con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento e la rappresentanza in alcune delle principali aree commerciali del territorio attraverso il Centro commerciale naturale.

"Un incontro molto partecipato e fortemente voluto per pianificare le attività del 2025, dove si è respirato un clima di grande entusiasmo e collaborazione tra le attività presenti", afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "In questo contesto abbiamo affidato ad alcuni commercianti ruoli organizzativi per rispondere in modo ancor più efficace alle tante sfide che ogni giorno ci troviamo ad affrontare. Gina Sorino (Impronte da Gina) è stata nominata vicepresidente mentre Sara Puccinelli (Modè) sarà responsabile delle periferie Est. Giulia Arcenni (Cartucce&Inchiostro) ed Elena Guerrini (Bar La Mostra) si occuperanno delle attività lungo Via Valdera P e Via Vanni, mentre per il centro storico, la responsabilità sarà condivisa da Claudio Pignatiello (Pi-Creative Studio) e Federica Frosini (Gioielleria Frosini), in un lavoro di squadra mirato a valorizzare il cuore pulsante del commercio locale. Claudio Pignatiello assumerà inoltre il coordinamento della gestione digitale del Ccn, una funzione strategica per potenziare la visibilità e la connessione tra le attività commerciali".

"Da anni stiamo svolgendo un lavoro capillare sull’intero territorio per il suo sviluppo commerciale e turistico e siamo pronti ad affrontare un nuovo percorso fianco con ancor più energia – prosegue Simonelli – Il gruppo di Confcommercio è aperto a tutte le attività che vorranno aderire, lavorerà per valorizzare al massimo non solo il centro storico, ma l’intero territorio e le sue eccellenze. Con il nuovo assetto organizzativo e il lancio del sito web, abbiamo creato le basi per un futuro più dinamico, in cui ogni attività commerciale potrà trovare il proprio spazio e valorizzare le proprie eccellenze".

Durante l’incontro è stato presentato il nuovo sito web del Centro Commerciale Naturale, www.ccnponsacco.it.