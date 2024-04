Cionini parte da un grazie: "Oggi qui per festeggiare"

"Grazie è la mia prima parola ufficiale da candidata". Comincia così il discorso di Barbara Cionini che ieri sera si è presentata ufficialmente in piazza del Popolo a Capannoli in vista delle prossime elezioni amministrative. "Grazie a chi ci ha fatto arrivare fin qui – continua – ci sono state riunioni, discussioni, un conflitto che ci ha messo al centro dell’attenzione della politica della provincia e anche della regione come mai prima. Ma oggi siamo qui a festeggiare!". Questo il riepilogo di ciò che è avvenuto con l’altra parte del Partito Democratico, quella spaccatura che ha portato a una doppia candidatura a sinistra: Barbara Cionini appoggiata da PD, Sinistra Italiana e Partito socialista e Arianna Cecchini, la sindaca uscente.

"Un partito come il nostro – spiega Cionini – come il PD di Capannoli, non è una nave con un comandante imposto dall’alto. Insieme abbiamo deciso di cambiare chi da troppo tempo teneva il timone in mano in maniera prepotente e solitaria, senza ascoltare nessuno. Insieme sono stata scelta per tenere il timone di questa nave, e il motivo per cui ho accettato è proprio perché da subito mi è stato chiaro che avremo navigato e deciso la rotta insieme". Poi la spiegazione del simbolo e del nome della lista "Noi per Barbara Cionini", quel noi plurale in opposizione alla prima persona singolare, come passaggio da una politica individualista a una visione collettiva. E poi il concetto di Capannoli come cerniera tra la bassa e l’alta Valdera. "Ci sono differenze evidenti con le altre lista – continua – una punta solo sulle cose fatte in passato ma fuori da un progetto politico, l’altra usa l’inesperienza come attestato di valori. A loro diciamo che la nave è la stessa, ma è cambiato capitano, gruppo e rotta". Il programma sarà pronto a conclusione dei tavoli di lavoro, ma durante il discorso di presentazione sono stati tre i punti anticipati: l’attenzione alle politiche giovanili, all’associazionismo e il dover ricucire i rapporti con i Comuni vicini. "La mia candidatura nasce per rimediare a una doppia spaccatura – conclude a margine dell’intervento – politica tra i partiti della coalizione e amministrativa con i Comuni vicini. I paesi non sono isole, siamo profondamente convinti di questo". A sostegno di Barbara Cionini i partiti della coalizione.

"Qualcuno – dice il segretario provinciale dei dem Oreste Sabatino – non ha accettato una discussione che aveva indicato quella che era la strada che Pd e centrosinistra volevano tracciare: nuove persone e nuovo percorso. A Capannoli il mandato si era esaurito, concluso. Adesso servono nuove sfide, serve alzare l’asticella. In questi anni vedo una Valdera che non ha fatto passi avanti, anzi, da qui però può partire quel cambiamento per un intero territorio".