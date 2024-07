Cilecchio, che trionfo. Accade di tutto al palio. Pusceddu su King Rio fa esplodere la festa

BIENTINA

Un’onda biancoceleste invade una gremita piazza Vittorio Emanuele II a Bientina. La nobile contrada del Cilecchio vince con onore il XXXII Palio di San Valentino dopo una giornata ricca di colpi di scena in cui è successo davvero di tutto, ma che alla fine ha visto trionfare Valter Pusceddu su un King Rio magistrale. Tutto il popolo biancoceleste festeggia dopo 13 anni il quarto palio. Era dal 2011 quando vinse Mureddu su Isopac che non arrivava una così grande gioia in casa Cilecchio, la contrada più grande del paese che ha la Civetta come simbolo. Una vittoria ancora più grande per come è arrivata. Nella prima batteria si sono dati battaglia le contrade Centro storico con Alessandro Cersosimo su Benito Baio che parte forte ma al secondo giro viene urtato nella curva del tabaccaio e ad avere la meglio è Francesco Caria su Caveau, delle Quattro Strade, che passa in finale con la Forra, che taglia il traguardo con il cavallo scosso. Niente da fare per il Centro Storico ma anche per Santa Colomba e Villaggio. La seconda batteria viene anticipata dalla brutta notizia per i rossoneri del Puntone con Adrian Topalli che non ha potuto montare Benito fermato dai controlli veterinari. Una batteria a tre che parte male, con il cavallo di Viarella, Baila con Mattia Chiavassa, che scalcia e colpisce King Rio che deve ritirarsi per i controlli ma che riesce poi a tornare in pista. Penalità però per Viarella costretta a partire dietro a Guerrazzi e Cilecchio ma in gara il giallonero Chiavassa riesce a rimontare i nerazzurri di Salvatore Nieddu su Coca rimasto scosso. Ed a passare in finale sono proprio Cilecchio e Viarella. In finale non c’è storia, Cilecchio parte forte, si mette subito tutti dietro e arriva al traguardo per primo. Viarella non riesce a rimontare e arriva seconda, davanti a Quattro Strade e Forra. La festa è biancoceleste e il cencio torna a Cilecchio.

Luca Bongianni