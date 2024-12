Ci sono i fondi per le realtà associative

Opportunità aperta alle tante realtà che insistono sul territorio di San Miniato che è molto da ricco da l punto di vista associativo. Per tutto questo "mondo" che svolge un ruolo impoprtante all’interno della comunità – spesso a servizio delle attività giovanili – l’amministrazione prevede di investire risorse.

Il servizio cultura e sport, infatti, informa che è pubblicato il bando per contributi economici anno 2024, per le associazioni che operano nel campo della cultura, dello sport e del turismo per iniziative di promozione sul territorio correlate a questi ambiti di attività.

Termini presentazione domanda: le domande di richiesta di contributo si presentano compilando l’apposito modulo di domanda corredato della documentazione prevista , da trasmettere entro il 18 marzo del prossimo anno, con le modalità previste dal bando.

Il Comune informa anche che il bando, la modulistica e gli esiti finali della procedura sono scaricabili dal sito internet del municipio nella apposita sezione. Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio di riferimento Comune di San Miniato – Servizio Sport al numero 0571.406740, o per email: [email protected].

Per le associazioni interessate, è previsto un incontro di presentazione del presente bando che si svolgerà martedì 14 gennaio 2025 alle 21 nella sala del consiglio del palazzo comunale.