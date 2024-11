“Cerbaie” sotto controllo: 4 bivacchi smantellati, un bar chiuso e decine di persone controllate

San Miniato (Pi) 28 novembre 2024 – Un'intensa attività di controllo del territorio è stata svolta nella serata di ieri 27 novembre nelle zone boschive delle “Cerbaie”, con particolare attenzione alle frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli.

L'operazione, coordinata dai Carabinieri di San Miniato, ha visto impegnate la dipendente Sezione Radiomobile, le Stazioni Carabinieri di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, San Romano e Palaia, supportati da unità specializzate come il Nucleo Forestale di Calci e Pontedera, il NAS di Livorno e i Cinofili di San Rossore.

L'obiettivo principale dell'intervento era quello di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, spesso associato alla presenza di bivacchi clandestini nelle aree boschive. I militari hanno individuato e smantellato quattro di questi rifugi improvvisati, rinvenendo al loro interno indumenti, teli di plastica e materiale per il confezionamento della droga, a conferma dell'utilizzo di queste zone come base per attività illecite.

Parallelamente ai controlli nelle aree boschive, i Carabinieri hanno effettuato verifiche a quattro esercizi pubblici, riscontrando gravi carenze igieniche all'interno di uno di questi, per il quale è stata disposta la sospensione temporanea dell'attività commerciale e elevata una sanzione amministrativa di mille euro.

L’attività svolta ha portato anche al controllo di 69 persone e 32 veicoli ed elevate 4 contravvenzioni per violazioni al Cds. L'operazione si è conclusa con un bilancio positivo, dimostrando l'efficacia dell'azione coordinata delle forze dell'ordine nel contrastare fenomeni criminosi e garantire la sicurezza dei cittadini. Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni per assicurare un costante presidio del territorio.